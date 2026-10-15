Песков прокомментировал слова Зеленского о снятии моратория на удары по НПЗ
Песков: Украина ударами по НПЗ противоречит мирным усилиям США
Украина не вводила мораторий на удары по российским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ). ВСУ продолжают их атаковать вопреки мирным инициативам США. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Пресс-секретарь напомнил слова вице-премьера Александра Новака о том, что никакого прекращения атак со стороны Украины по сути не было. «Удары по нашим НПЗ и объектам энергосектора продолжались в эти дни. Поэтому никакой новации здесь нет»,— добавил господин Песков на брифинге.
По словам представителя президента, своими действиями Украина вступает в серьезные противоречия с усилиями США, которые пытаются добиться мирного разрешения конфликта.
Сегодня ночью ВСУ атаковали НПЗ в Рязани с помощью четырех ракет «Фламинго» и 69 беспилотников, сообщало Минобороны России. При падении обломков сбитых БПЛА на объекте начался пожар. Обошлось без пострадавших.