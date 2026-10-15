К журналисту Сергею Соколову пришли с обыском
По месту жительства главного редактора «Новой газеты» (объявлена иностранным агентом) Сергея Соколова проводится обыск, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на анонимный источник. По его данным, оперативные действия связаны с расследованием дела о незаконном использовании и хранении персональных данных.
По этому делу также проходит журналист издания Олег Ролдугин, находящийся под домашним арестом. Следствие считает, что он использовал боты для пробива и публиковал полученную информацию в своих материалах. По данным Telegram-канала Baza, Олег Ролдугин мог действовать либо совместно с Сергеем Соколовым, либо по его указанию.
Олега Ролдугина задержали 9 апреля. Тогда же в редакции «Новой газеты» (иноагент) прошли обыски. На следующий день Тверской суд Москвы отправил журналиста в СИЗО, а в июне меру пресечения заменили на домашний арест. По вменяемой статье (ч. 3 ст. 272.1 УК) ему грозит до шести лет колонии.