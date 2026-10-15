К журналисту Сергею Соколову пришли с обыском

Олега Ролдугина задержали 9 апреля. Тогда же в редакции «Новой газеты» (иноагент) прошли обыски. На следующий день Тверской суд Москвы отправил журналиста в СИЗО, а в июне меру пресечения заменили на домашний арест. По вменяемой статье (ч. 3 ст. 272.1 УК) ему грозит до шести лет колонии.