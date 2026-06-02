Журналиста «Новой газеты» Ролдугина отпустили под домашний арест

Тверской суд Москвы перевел под домашний арест журналиста «Новой газеты» Олега Ролдугина по делу о незаконном использовании и хранении персональных данных, совершенных группой лиц. Об этом сотрудники издания сообщили в Telegram-канале.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Олег Ролдугин

Судья Сергей Комлев удовлетворил ходатайство следствия о смягчении меры пресечения журналисту. Следователь Илья Аладинский сообщил в суде о получении документов, подтверждающих, что на иждивении господина Ролдугина находятся несовершеннолетние дети и пожилые родители. По данным следствия, журналист также частично признал вину. На этом основании следствие попросило заменить содержание в СИЗО на домашний арест. Прокурор поддержал ходатайство.

Олег Ролдугин в суде заявил, что не возражает против ходатайства следствия, но также поддержал бы запрет определенных действий. За изменение меры пресечения выступала и его адвокат Марина Андреева.

Олега Ролдугина задержали 9 апреля. Тогда же в редакции «Новой газеты» прошли обыски. На следующий день Тверской суд Москвы отправил журналиста в СИЗО. По вменяемой статье (ч. 3 ст. 272.1 УК) ему грозит до шести лет колонии.

Подробности — в материале «Ъ» «Журналистское расследование закончило следствие».

