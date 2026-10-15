РСПП попросил кабмин поэтапно включать пассивные доходы в расчет по НДФЛ
Российский союз промышленников и предпринимателей выступил с инициативой скорректировать налоговые изменения, включенные в бюджетный пакет. РСПП направил в правительство предложения по доработке законопроекта до его рассмотрения во втором чтении.
Крупный бизнес возражает против введения налога на сверхдоход для отдельных отраслей. В РСПП также не поддерживают идею установления ставки 22% на прибыль личных фондов. По оценке союза, при действующей прогрессивной шкале НДФЛ для физических лиц от 13% до 22% к личным фондам должна применяться аналогичная шкала. При этом холдинги могут получать дивиденды от дочерних компаний без налога. В письме указано, что в результате самым дорогим способом владения становится личный фонд — инструмент, «который государство три года назад создало именно для того, чтобы капитал и его преемственность остались в России».
Среди иных предложений бизнеса — постепенное распространение полной шкалы НДФЛ на пассивные доходы и сохранение ставок 13–15% для доходов по банковским вкладам. Также в союзе предложили индексировать пороговые значения дохода для прогрессивной шкалы НДФЛ и увеличить размер федерального инвестиционного налогового вычета.