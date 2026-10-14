«АльфаСтрахование» оценила рынок киберстрахования в 2 млрд рублей
Объем рынка киберстрахования в 2026 году составит около 2 млрд руб., при этом потенциал сборов достигает 5–10 млрд руб. Об этом в интервью «Ъ» сообщил гендиректор «АльфаСтрахования» Владимир Скворцов.
«Рынок киберстрахования находится в начальной фазе развития. Важно понимать, что киберстрахование становится частью корпоративных страховых программ в целом и будет все больше проникать в обычные полисы», — пояснил господин Скворцов.
По его словам, в условиях повсеместной цифровизации под прицелом в основном находятся операторы значимых объектов критической информационной инфраструктуры. Он подчеркнул, что даже наличие антивирусных систем и защиты от хакерских атак не исключает риска. «Ответственное поведение — иметь киберполис», — добавил Владимир Скворцов.