«АльфаСтрахование» оценила рынок киберстрахования в 2 млрд рублей

По его словам, в условиях повсеместной цифровизации под прицелом в основном находятся операторы значимых объектов критической информационной инфраструктуры. Он подчеркнул, что даже наличие антивирусных систем и защиты от хакерских атак не исключает риска. «Ответственное поведение — иметь киберполис», — добавил Владимир Скворцов.