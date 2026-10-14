«АльфаСтрахование» назвала убыточность в ОСАГО рекордной за несколько лет

По его словам, суды массово принимали решения о том, что страховые компании должны платить свыше лимита по ОСАГО в 400 тыс. руб. «И это оказывало серьезное давление. К счастью, в этом вопросе поставлена точка. Конституционный суд вынес решение, что такая практика не соответствует законодательству. Поэтому мы надеемся, что этот фактор уйдет в прошлое», — сказал глава компании.