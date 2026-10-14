«АльфаСтрахование» назвала убыточность в ОСАГО рекордной за несколько лет
Убыточность в сегменте ОСАГО достигла рекордного уровня за последние несколько лет, а коэффициент убыточности с учетом расходов на ведение дела превышает 100%, сообщил гендиректор «АльфаСтрахования» Владимир Скворцов.
«Конечно, убыточность на рынке ОСАГО растет и является рекордной за последние несколько лет. Ключевая причина — это инфляция», — заявил господин Скворцов в интервью «Ъ».
Второй фактор, по его словам, скорее единоразовый, но значимый в текущем году. «В начале 2026 года была очень снежная зима практически на всей территории России. Соответственно, сильно выросла частотность аварий, она превышала все стандартные сезонные колебания, что сильно сказалось на убыточности страховщиков», — пояснил господин Скворцов.
По его словам, суды массово принимали решения о том, что страховые компании должны платить свыше лимита по ОСАГО в 400 тыс. руб. «И это оказывало серьезное давление. К счастью, в этом вопросе поставлена точка. Конституционный суд вынес решение, что такая практика не соответствует законодательству. Поэтому мы надеемся, что этот фактор уйдет в прошлое», — сказал глава компании.