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Выпуск газеты №191«Ъ» Газета
ФинансыСтрахование

«АльфаСтрахование» ожидает чистую прибыль в 38–40 млрд руб. в 2026 году

«АльфаСтрахование» ожидает по итогам 2026 года сборы на уровне более 750 млрд руб. (включая страхование жизни) и чистую прибыль в размере 38–40 млрд руб. Об этом в интервью «Ъ» рассказал гендиректор компании Владимир Скворцов.
«Страховые события происходят вплоть до новогодних курантов, поэтому давать точные прогнозы мы не очень любим. Скажу лучше так: наши целевые показатели по итогам года по сборам — более 750 млрд руб. (включая страхование жизни), по чистой прибыли — 38–40 млрд руб. И пока все идет по плану», — заявил он.
По итогам 2025 года чистая прибыль «АльфаСтрахования» увеличилась почти на 22%, до 41 млрд руб. С 2022 года показатель вырос в семь раз.
Подробнее — в интервью Владимира Скворцова.
Фондовый рынок. Ъ–Инвестиции