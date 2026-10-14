«АльфаСтрахование» ожидает чистую прибыль в 38–40 млрд руб. в 2026 году

«Страховые события происходят вплоть до новогодних курантов, поэтому давать точные прогнозы мы не очень любим. Скажу лучше так: наши целевые показатели по итогам года по сборам — более 750 млрд руб. (включая страхование жизни), по чистой прибыли — 38–40 млрд руб. И пока все идет по плану», — заявил он.