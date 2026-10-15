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Выпуск газеты №191«Ъ» Газета
МирКонфликты

Минобороны России сообщило о взятии Нефедовки и Черного в Харьковской области

Российские подразделения группировки войск «Север» заняли населенные пункты Нефедовка и Черное в Харьковской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.
«Подразделения группировки войск "Север" в Харьковской области сжимают кольцо окружения и расширяют внешнюю зону контроля»,— следует из пресс-релиза ведомства.
12 октября Минобороны отчитывалось о взятии Никольского в Запорожской области и Лидино в Донецкой народной республике.