Минобороны России сообщило о взятии Нефедовки и Черного в Харьковской области
Российские подразделения группировки войск «Север» заняли населенные пункты Нефедовка и Черное в Харьковской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.
«Подразделения группировки войск "Север" в Харьковской области сжимают кольцо окружения и расширяют внешнюю зону контроля»,— следует из пресс-релиза ведомства.
12 октября Минобороны отчитывалось о взятии Никольского в Запорожской области и Лидино в Донецкой народной республике.