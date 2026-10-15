Воронежских безбилетников предлагают штрафовать на 1 тыс. рублей

Теперь в городе самый дорогой проезд в общественном транспорте среди Черноземья. Для сравнения: дешевле всего поездка обходится в Белгороде — 25 руб. при безналичной оплате и 30 руб. наличными. В Тамбове проезд стоит 30 руб. по банковской или транспортной карте и 32 руб. наличными, в Курске — 32 и 39 руб. соответственно, в Орле — 33 руб. по карте и 36 руб. наличными, в Липецке — 35 и 40 руб.