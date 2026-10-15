Воронежских безбилетников предлагают штрафовать на 1 тыс. рублей
В Воронежской области может появиться административная ответственность за безбилетный проезд в общественном транспорте. Соответствующий закон (№ 8-ПЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Воронежской области») обсудили сегодня утром на заседании комитета Воронежской областной думы по транспорту, дорожному хозяйству и безопасности. Копия материалов заседания есть в распоряжении «Ъ-Черноземье».
Документ внесен депутатами Владимиром Верзилиным, Александром Солодовым, Владимиром Ключниковым и Сергеем Трибунским. Наказание — 1 тыс. руб. штрафа. Электрички этот проект не затрагивает.
Проектом предлагается дополнить региональный закон об административных правонарушениях новой главой 8.2 «Административные правонарушения на транспорте». Статья 50.1 вводит штраф за безбилетный проезд (проезд без оплаты) пассажира на автомобильном транспорте и наземном электрическом транспорте общего пользования по маршрутам регулярных перевозок на территории Воронежской области.
Составлять протоколы на маршрутах Воронежа и межмуниципальных пригородных маршрутах будут региональные власти, занимающиеся сферой пассажирских перевозок. Дела будут рассматривать административные комиссии. После опубликования закон вступает в силу в течение десяти дней.
«Ъ-Черноземье» сообщал, что с 3 октября стоимость проезда в Воронеже выросла до 43 руб. по карте и 46 руб. наличными. Ранее тариф составлял 37 и 40 руб. соответственно.
Теперь в городе самый дорогой проезд в общественном транспорте среди Черноземья. Для сравнения: дешевле всего поездка обходится в Белгороде — 25 руб. при безналичной оплате и 30 руб. наличными. В Тамбове проезд стоит 30 руб. по банковской или транспортной карте и 32 руб. наличными, в Курске — 32 и 39 руб. соответственно, в Орле — 33 руб. по карте и 36 руб. наличными, в Липецке — 35 и 40 руб.