МВД переобъявило в розыск иноагента Аскерова

МВД переобъявило в розыск экс-участника телевизионной игры «Что? Где? Когда?» Ровшана Аскерова (признан иностранным агентом, внесен в перечень террористов и экстремистов). В базе ведомства уточняется, что он разыскивается по уголовному делу, подробности не приводятся.

В правоохранительных органах ТАСС сообщили, что переобъявление в розыск бывшего участника игры «Что? Где? Когда?» может быть связано с новым уголовным делом. Собеседник агентства допустил, что оно связано с нарушением закона о деятельности иноагента.

Минюст признал господина Аскерова иностранным агентом в декабре 2022 года, он был заочно арестован. По версии СКР, он публиковал в соцсети ложные сведения, порочащие память маршала Георгия Жукова. В январе 2025 года Росфинмониторинг внес его в список экстремистов и террористов.

Сейчас Ровшан Аскеров (признан иноагентом) проживает не в России. В феврале суд арестовал его счета из-за долгов в 130 тыс. руб.