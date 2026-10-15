Бывшую компанию Гайсина «Корону Тэхет» не смогли продать на торгах за 6 млрд

В феврале 2026 года Кировский райсуд Екатеринбурга обратил в доход государства компанию «Корона Тэхет» и ряд других, принадлежавших уральскому бизнесмену, экс-депутату Госдумы РФ Малику Гайсину. Суд установил, что Гайсин незаконно владел и управлял рядом структур через доверенных лиц. В апреле 2026 года суд признал бизнесмена виновным в растрате средств завода «Исеть» и превышении должностных полномочий. Ему назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы в колонии общего режима, двух лет ограничения свободы и штрафа в размере 2 млрд руб.