Бывшую компанию Гайсина «Корону Тэхет» не смогли продать на торгах за 6 млрд
Аукцион по продаже 100% доли в екатеринбургском ООО «Корона Тэхет», ранее принадлежавшем бывшему депутату Госдумы Малику Гайсину, не состоялся из-за отсутствия заявок. Начальная цена актива составляла 6,065 млрд руб.
Напомним, на продажу выставили 100% долю в уставном капитале «Короны Тэхет». Собственником имущества в документации указана Российская Федерация. Начальная цена лота составляла 6,065 млрд руб., шаг аукциона — 60,65 млн руб., размер задатка — 1,21 млрд руб.
Как ранее писал «Ъ-Урал», основную часть стоимости компании формируют доли и акции промышленных, аграрных и других предприятий, а также земельные участки и недвижимость в нескольких регионах России.
В феврале 2026 года Кировский райсуд Екатеринбурга обратил в доход государства компанию «Корона Тэхет» и ряд других, принадлежавших уральскому бизнесмену, экс-депутату Госдумы РФ Малику Гайсину. Суд установил, что Гайсин незаконно владел и управлял рядом структур через доверенных лиц. В апреле 2026 года суд признал бизнесмена виновным в растрате средств завода «Исеть» и превышении должностных полномочий. Ему назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы в колонии общего режима, двух лет ограничения свободы и штрафа в размере 2 млрд руб.