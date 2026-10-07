На аукционе пересчитают миллиарды

В Свердловской области на аукцион выставили 100% долю в ООО «Корона Тэхет». Начальная цена лота составляет 6,065 млрд руб. Ранее компания принадлежала бывшему депутату Госдумы Малику Гайсину, но была изъята и обращена в доход РФ. Согласно отчету об оценке, основная часть стоимости компании приходится на портфель долей и акций промышленных и аграрных предприятий, а также земельные участки и недвижимость в разных регионах РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Малик Гайсин

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Малик Гайсин

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

7 октября начали принимать заявки на участие в торгах по продаже екатеринбургской компании «Корона Тэхет». Начальная цена составляет 6,065 млрд руб., шаг — 60,65 млн руб., задаток — 1,21 млрд руб. Заявки принимаются до 13 октября, торги назначены на 15 октября. Собственником выставляемого на торги имущества является Российская Федерация, а продавцом — ПАО «Банк ПСБ».

В феврале 2026 года Кировский райсуд Екатеринбурга обратил в доход государства компанию «Корона Тэхет» и ряд других, принадлежавших уральскому бизнесмену, экс-депутату Госдумы РФ Малику Гайсину. Суд установил, что Гайсин незаконно владел и управлял рядом структур через доверенных лиц. В апреле 2026 года суд признал бизнесмена виновным в растрате средств завода «Исеть» и превышении должностных полномочий. Ему назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы в колонии общего режима, двух лет ограничения свободы и штрафа в размере 2 млрд руб.

Как указано в документации к торгам, ООО «Корона Тэхет» создано для вложения в ценные бумаги. Общество является владельцем иных компаний и получает экономическую выгоду от участия в финансово-хозяйственной деятельности в качестве акционера и участника в других предприятиях. В компании числились 15 сотрудников.

Согласно семитомному отчету «АБН-Консалт», основную часть стоимости «Короны Тэхет» формируют долгосрочные финансовые вложения. Крупнейшим активом стал 100% пакет ООО «Гамбит», оцененный в 1,876 млрд руб. Предприятие расположено в Красноярске и специализируется на производстве пластмасс (пресс-материал АГ-4В) и фенолоформальдегидных смол, которые используются в оборонной и электротехнической промышленности, а также в машиностроении, авиации, судостроении.

Вторым по стоимости оказался пакет акций ОАО «Литейно-механический завод» — 34,2% компании оценены в 789,2 млн руб. Предприятие зарегистрировано в Нижегородской области, является производителем чугунной трубопроводной арматуры общепромышленного назначения. Продукция используется предприятиями сферы ЖКХ.

Еще 632,6 млн руб. приходится на 100% акций АО «Всесоюзный научный центр по безопасности биологически активных веществ» (ВНЦ БАВ) из Московской области, 481,5 млн руб. — на 100% питерское АО «Научно-исследовательский институт горной геомеханики и маркшейдерского дела — межотраслевой научный центр ВНИМИ», еще 433,6 млн руб.— на 43% АО «Уральский завод бытовой техники» (УЗБТ).

В документах перечислена значительная часть имущества, которая находится у УЗБТ. Так, предприятие владеет производственно-складским комплексом и земельным участком в Екатеринбурге на ул. Черкасской, 10. Самый крупный объект — пятиэтажный корпус площадью 11,2 тыс. кв. м.

Сама компания «Корона Тэхет» также владеет значительным земельным портфелем. В оценочном отчете перечислено несколько десятков участков — в основном это земли сельхозназначения. Крупные участки находятся в Красноярском крае, Курганской, Новосибирской, Саратовской и Ивановской областях. По 38 участкам право собственности на дату оценки находилось в стадии оформления и было учтено оценщиком в рамках специального допущения.

Всего в отчетах представлена оценка долей и пакетов акций в следующих компаниях:

ООО «Белая энергетика»;

ООО «Бордж»;

ООО «Гамбит»;

ООО «Корпорация «Уральский хлеб»;

ООО «МК Богатырь»;

ООО «Народный хлеб»;

ООО «Белоярский мукомольный завод»;

ООО «Научно-производственная биотехнологическая компания МАГ»;

ООО «ТЭРА»;

ООО «Уралторфпроект»;

ООО «Профессиональная коллекторская организация «Хитен»;

АО «ЛЕСХОЗМАШ»;

АО «Фармация»;

АО «Востоквит»;

АО «АОМЗ»;

АО «ВНИМИ»;

АО «ВНЦ БАВ»;

ОАО «ЛМЗ»;

ОАО «Трансагентство»;

АО «ОНОПБ»;

ПАО «Свердловскдорстрой»;

АО «Плодопитомник «Батыревский»;

АО «Престиж-2»;

АО «СИНАРСКОЕ»;

АО «Уралавтоматика»;

АО «УЗБТ».

Отметим, что ранее несколько раз выставляли на торги другую компанию, принадлежавшую Малику Гайсину, — «Индра-М», но участники на аукцион не заявлялись.

Мария Игнатова