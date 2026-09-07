На границе России и КНДР открыли автомобильный мост

Премьер-министр России Михаил Мишустин и председатель правительства КНДР Пак Тхэ Сон по видеосвязи открыли автомобильный мост через реку Туманная на границе двух стран. Главы правительств дали старт движению. На границе построили пункт пропуска Хасан.

«Расширение транспортной приграничной инфраструктуры придаст мощный импульс дальнейшему развитию торгово-экономического, научно-технологического и культурного сотрудничества между Российской Федерацией и Корейской Народно-Демократической Республикой»,— сказал господин Мишустин на церемонии (цитата по ТАСС).

Россия и КНДР подписали соглашение о строительстве моста в 2024 году. Работы начались в апреле 2025-го. Мост назван в честь офицера Красной Армии, Героя Труда КНДР Якова Новиченко. Длина мостового перехода с подъездными дорогами — 4,7 км. Самого моста — 1 км. Мост включает две полосы движения.