ПСБ выставил на аукцион банк «Агропромкредит» за 2,85 млрд руб.
09.10.2026, 10:13
ПАО «Банк ПСБ» выставило на аукцион 50% акций банка «Агропромкредит» и 100% долей в двух компаниях — «Дэнсиборг» и «Блаусент», которым принадлежат по 25% акций кредитной организации. Начальная цена единого лота составляет 2,85 млрд руб. Торги назначены на 15 октября. Заявки на участие в аукционе будут принимать до 13 октября. Напомним, ранее совладельцами банка были уральские бизнесмены Артем Биков и Алексей Бобров (находится под следствием), но, как и ряд других компаний, банк был изъят судом в доход РФ по иску Генпрокуратуры.
Согласно документам, начальная цена 50% акций «Агропромкредита» составляет 1,119 млрд руб., стопроцентная доля в ООО «Дэнсиборг» оценена в 843,4 млн руб., в ООО «Блаусент» — в 891,8 млн руб. Шаг аукциона составит 28,5 млн руб., задаток — 570,8 млн руб. Торги пройдут в электронной форме на площадке Российского аукционного дома.
На продажу выставлены 592,6 млн обыкновенных именных акций «Агропромкредита», что составляет 50% его уставного капитала. Согласно отчету об оценке, еще по 25% акций (296,3 млн шт.) принадлежало «Дэнсиборг» и «Блаусент». Таким образом, покупатель получит государственный пакет банка и две компании, владеющие оставшейся половиной его акций.
Банк «Агропромкредит», согласно документам, ведет свою историю с 1994 года и является на российском финансовом рынке универсальным банком федерального уровня. В августе 2009 года было создано АО КБ «Агропромкредит» в результате преобразования Коммерческого банка «Кредитный агропромбанк». В 2015 году банк изменил фирменное наименование. По данным документации к торгам, на 31 марта 2026 года в кредитной организации работали 328 человек. По состоянию на конец I квартала 2026 года региональная сеть банка состояла из 44 дополнительных офисов, расположенных на территории 28 городов.
Аукцион проводится в рамках реализации имущества, находящегося в федеральной собственности, на основании указа президента РФ. Собственником выставленных активов в документации указана Российская Федерация, продавцом выступает ПАО «Банк ПСБ».