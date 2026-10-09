ПСБ выставил на аукцион банк «Агропромкредит» за 2,85 млрд руб.

Банк «Агропромкредит», согласно документам, ведет свою историю с 1994 года и является на российском финансовом рынке универсальным банком федерального уровня. В августе 2009 года было создано АО КБ «Агропромкредит» в результате преобразования Коммерческого банка «Кредитный агропромбанк». В 2015 году банк изменил фирменное наименование. По данным документации к торгам, на 31 марта 2026 года в кредитной организации работали 328 человек. По состоянию на конец I квартала 2026 года региональная сеть банка состояла из 44 дополнительных офисов, расположенных на территории 28 городов.