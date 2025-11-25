С бизнесменов взыскали дважды

Ленинский районный суд Екатеринбурга в полном объеме удовлетворил иск Генеральной прокуратуры РФ и изъял активы, принадлежащие бизнесменам Артему Бикову и Алексею Боброву. Среди них: энергосбытовая компания «Восток», «Ямалкоммунэнерго», НПФ «Профессиональный», банк «Агропромкредит». Все имущество, по данным надзорного ведомства, бизнесмены получили благодаря коррупционным связям, в том числе с бывшим вице-губернатором Свердловской области Олегом Чемезовым, который также оказался среди ответчиков. Ранее суд изъял в доход государства «Корпорацию СТС», общая капитализация которой составляет почти 40 млрд руб.



Ленинский райсуд Екатеринбурга вынес решение по второму иску Генпрокуратуры РФ к бизнесменам Алексею Боброву и Артему Бикову, касающемуся изъятия их активов. Иск удовлетворили в полном объеме — в доход государства перешли акции АО «ЭК Восток», АО «Ямалкоммунэнерго», АО НПФ «Профессиональный», АО КБ «Агропромкредит», ООО «Сибирь-Холдинг» и других компаний, совокупная капитализация которых превышает 40 млрд руб.

В октябре суд удовлетворил иск об изъятии партии активов Артема Бикова и Алексея Боброва. Тогда в доход государства обратили «Корпорацию СТС», «Облкоммунэнерго», СУЭНКО, Курганскую ТЭЦ и другие компании. Всего были изъяты акции и доли в 38 обществах общей капитализацией свыше 134 млрд руб.

В исковом заявлении говорилось, что бизнесмены получили имущество благодаря протекции свердловского экс-министра ЖКХ и энергетики Николая Смирнова и бывшего вице-губернатора Свердловской области Олега Чемезова.

Сейчас оба бывших чиновника находятся под следствием.

Ответчиками по новому иску выступают 19 физических и юридических лиц. Помимо Бикова, Боброва, Чемезова ответчиками заявлены гендиректор «Кургантехэнерго» Елена Белоусова, глава «ТЭА» Ирина Демидович, представитель банка «Агропромкредит» Александр Белоконев, экс-депутаты думы Нижневартовска (ХМАО-Югра) Павел и Юрий Елины.

Согласно исковому заявлению, с 1999 года Артем Биков, Алексей Бобров и Татьяна Черных занимали руководящие должности в ОАО «Тюменьэнерго» — структурном подразделении РАО «ЕЭС Россия». По мнению надзорного органа, за счет неформальных связей с отдельными должностными лицами федеральных и региональных государственных структур, включая бывшего председателя правления РАО «ЕЭС» Анатолия Чубайса, Артем Биков и Алексей Бобров получили контроль над объектами энергетической и коммунальной инфраструктуры в Свердловской, Тюменской, Курганской, Челябинской областях, а также в Югре и Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). В результате коррупционных нарушений была сформирована группа компаний «Корпорация СТС».

Утверждалось, что активы бизнесмены получали чаще всего потому, что владели конфиденциальной информацией о деятельности дочерних компаний РАО «ЕЭС».

В сентябре 2002 года Артем Биков и Алексей Бобров «в период замещения публично значимых должностей» создали НПФ «Профессиональный». С его помощью с 2003 по 2024 год они оформили на себя незаконно полученные доли и акции ПАО «Курганская генерирующая компания», ООО «Сургутские городские электрические сети», АО «Распределительная сетевая компания Ямала», АО «ЮТЭК-Региональные сети», ОАО «Свердловская энергосервисная компания». Кроме того, они установили полный контроль над банком «Агропромкредит».

Другое имущество было приобретено ответчиками с 2014 по 2023 год на доходы от обществ, которые они получили коррупционным путем.

Среди них: ООО «Предприятие проектного финансирования» (холдинговая структура создана в 2014 году Татьяной Черных и Анастасией Бокаревой, общество управляет деятельностью ООО «Энергоямал»), ООО «Кургантехэнерго» (владеет акциями АО КБ «Агропромкредит»); ООО «Тюменский энергетический альянс» (приобретено в 2014 году ответчиками через подконтрольное им АО «СУЭНКО» для управления AO «Ямалкоммунэнерго»).

Как говорится в иске, чтобы скрыть данные о конечных бенефициарах, Биков и Бобров доверили управление обществами аффилированным лицам — топ-менеджерам компаний либо депутатам.

По данным Генпрокуратуры, те, в свою очередь, понимали противоправное происхождение активов, однако согласились выступить их номинальными держателями.

Часть ответчиков по данному иску арестована по обвинению в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Среди них: Алексей Бобров, Татьяна Черных, Олег Чемезов. Следствие считает, что фигуранты, ссылаясь на необходимость возмещения затрат при исполнении концессионных соглашений, совершили крупные хищения из бюджета Свердловской области. Все они находятся в СИЗО.

