По делу о пожаре на заводе петард в Кубринске арестовали участкового
Суд арестовал участкового поселка Кубринск Переславль-Залесского округа Ярославской области Андрея Курбатова по делу о пожаре на заводе петард, в результате которого погибли 14 человек. Ему предъявили обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ). Об этом ТАСС сообщил адвокат полицейского Сергей Федоров.
По словам защитника, изначально Курбатову вменяли халатность, но позднее обвинение переквалифицировали на более тяжкое. Полицейский вину не признает. Адвокат сообщил, что в 2023 году в Генпрокуратуру поступила жалоба о взрыве петарды на предприятии во время сжигания мусора. После этого проверки провели МЧС, Роспотребнадзор и полиция. Проверку по линии МВД проводил Курбатов, который отказал в возбуждении дела об административном правонарушении.
Пожар на производстве пиротехники ООО «Салют Юг» в селе Кубринск произошел 28 сентября. Огонь охватил два здания предприятия, во время пожара детонировала пиротехника. Погибли 14 человек, еще одна женщина была госпитализирована. Взрывная волна повредила 22 многоквартирных дома.
Следственное управление СКР по Ярославской области возбудило уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшем по неосторожности смерть двух и более человек (ч. 3 ст. 217 УК РФ). По этому делу был задержан директор предприятия Алексей Пронин. Причины пожара устанавливаются.