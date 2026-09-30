Арестован директор сгоревшего завода петард в Кубринске

Переславский районный суд Ярославской области арестовал до 28 ноября гендиректора предприятия по производству пиротехники ООО «Салют Юг» Алексея Пронина после пожара в Кубринске, в котором погибли 14 человек. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Арест Алексея Пронина

Фото: Ярославский областной суд Арест Алексея Пронина

Фото: Ярославский областной суд

Гендиректору предъявлено обвинение в организации ненадлежащего осуществления производственной деятельности по производству и хранению взрывчатых веществ и пиротехнических изделий и незаконном изготовлении взрывчатых веществ.

«По версии следствия, обвиняемый, являясь руководителем общества, осуществляющего производство и хранение взрывчатых веществ и пиротехнических изделий, не обеспечил и не проконтролировал надлежащее исполнение требований пожарной безопасности на территории предприятия, расположенного в селе Кубринск Переславского района Ярославской области. Кроме того, он обвиняется в незаконном изготовлении взрывчатых веществ»,— сообщили в пресс-службе.

Алексей Пронин был задержан на следующий день после возгорания. Пожар на производстве петард начался около 16 часов 28 сентября. Огнем были полностью уничтожены здания производства и склада на территории предприятия. Несколько домов в поселке оказались повреждены в результате детонации пиротехники, а сам населенный пункт — обесточен. При пожаре погибли 14 человек, в том числе рабочие предприятия. Одна женщина пострадала и была госпитализирована. Причины пожара официально не назывались.

ООО «Салют Юг» зарегистрировано в Минеральных Водах в 2015 году, основной вид деятельности по ОКВЭД — «Торговля оптовая промышленными химикатами», производит пиротехнику в селе Кубринск.

Главное о трагедии — в материале «Ъ-Ярославль».

Алла Чижова