Производитель контейнеров «Феррогрупп» из ОЭЗ «Липецк» признан банкротом
Проект за почти 500 млн рублей хотели реализовать к 2026 году
Арбитражный суд Липецкой области признал банкротом ООО «Феррогрупп» — резидента особой экономической зоны промышленно-производственного типа (ОЭЗ ППТ) «Липецк». В отношении компании открыто конкурсное производство. Информация появилась в арбитражной картотеке. Организация сейчас находится в процессе ликвидации. Дата ликвидации — 3 апреля 2027года.
По данным Rusprofile, ООО «Феррогрупп» было учреждено на грязинской площадке ОЭЗ ППТ «Липецк» в сентябре 2022 года. Основной вид деятельности — производство кузовов для автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов. Уставный капитал предприятия составляет 10 тыс. руб. В компании 66% принадлежит Алексею Шерстову, остальные 34% — Антону Колпакову, который также руководит двумя юрлицами местной девелоперской ГК «Глобус» Михаила Коротких. Ликвидатор (ранее был гендиректором) — Николай Русанов. В 2025 году фирма получила нулевую выручку и 220 тыс. руб. убытка. Предыдущий год предприятие закончило с выручкой 1,9 млн руб. и убытком 4,2 млн руб.
Как сообщал «Ъ-Черноземье», иски о самобанкротстве в упрощенном порядке ООО «Феррогрупп» и его дочернего ООО «Феникс» поступили в арбитраж в июле этого года. Своим единственным кредитором компании назвали основного владельца «Феррогрупп» Алексея Шерстова.
На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в 2023 году представители «Феррогрупп» и липецкий губернатор Игорь Артамонов подписали соглашение о создании в ОЭЗ производства контейнеров для перевозки грузов автомобильным, железнодорожным, морским и воздушным транспортом. В него планировали вложить 482 млн руб. Проект хотели реализовать к 2026 году.