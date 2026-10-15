Производитель контейнеров «Феррогрупп» из ОЭЗ «Липецк» признан банкротом

По данным Rusprofile, ООО «Феррогрупп» было учреждено на грязинской площадке ОЭЗ ППТ «Липецк» в сентябре 2022 года. Основной вид деятельности — производство кузовов для автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов. Уставный капитал предприятия составляет 10 тыс. руб. В компании 66% принадлежит Алексею Шерстову, остальные 34% — Антону Колпакову, который также руководит двумя юрлицами местной девелоперской ГК «Глобус» Михаила Коротких. Ликвидатор (ранее был гендиректором) — Николай Русанов. В 2025 году фирма получила нулевую выручку и 220 тыс. руб. убытка. Предыдущий год предприятие закончило с выручкой 1,9 млн руб. и убытком 4,2 млн руб.