Резидент липецкой ОЭЗ и его владелец подали в суд на самобанкротство

В Арбитражный суд Липецкой области поступили иски резидента местной ОЭЗ ООО «Феникс» и его владельца ООО «Феррогрупп» о признании их банкротами. Они не уточнили сумму своих задолженностей перед кредиторами. Заявления пока не приняты к производству. Это следует из картотеки арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Обе компании в конце июня сообщили о намерении добиться признания своей несостоятельности. Своим единственным кредитором они назвали основного владельца «Феррогрупп» Алексея Шерстова. Кроме того, в апреле оба общества приняли решение о ликвидации, которая должна завершиться в апреле 2027 года.

По данным Rusprofile, ООО «Феррогрупп» было учреждено на грязинской площадке ОЭЗ «Липецк» в сентябре 2022 года. Компания занимается производством кузовов для автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов. Уставный капитал составляет 10 тыс. руб. 66% принадлежит Алексею Шерстову, еще 34% — Антону Колпакову, который также руководит двумя юрлицами местной девелоперской ГК «Глобус» Михаила Коротких. Ликвидатор (ранее был гендиректором) — Николай Русанов. В 2025 году общество получило нулевую выручку и 220 тыс. руб. убытка. 2024 год закончило с выручкой 1,9 млн руб. и убытком 4,2 млн руб. ООО «Феникс» было зарегистрировано по тому же адресу в 2019 году. Основной вид деятельности — производство изделий из гипса, бетона или цемента. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Единственный владелец — ООО «Феррогрупп». Ликвидатором (а ранее — гендиректором) выступает Николай Русанов. Последние пять лет компания показывала нулевую выручку и убытки от 3 тыс. до 851 тыс. руб.

На Петербургском международном экономическом форуме в 2023 году представители «Феррогрупп» и липецкий губернатор Игорь Артамонов подписали соглашение о создании в экономзоне производства контейнеров для перевозки грузов автомобильным, железнодорожным, морским и воздушным транспортом. В него планировали вложить 482 млн руб., проект хотели реализовать к 2026 году.

Алина Морозова