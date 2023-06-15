В Липецкой области анонсировано производство контейнеров почти за 500 млн рублей

Липецкое ООО «Феррогрупп» Алексея Шерстова и Антона Колпакова планирует к 2026 году построить на грязинском участке ОЭЗ ППТ «Липецк» производство контейнеров для перевозки грузов автомобильным, железнодорожным, морским и воздушным транспортом за 482 млн руб. Об этом сообщили в правительстве региона по итогам подписания инвестиционного соглашения руководством компании и губернатором Игорем Артамоновым на ПМЭФ-2023.

Объем производства предприятия должен составить порядка 1,5 тыс. контейнеров для рулонной стали и порядка 2 тыс. транспортных и специализированных контейнеров в год. Всего планируется выпускать четыре вида контейнеров: для насыпной, рулонной стали, транспортный и специализированный.

По данным Kartoteka.ru, ООО «Феррогрупп» зарегистрировано в 2022 году в Грязях Липецкой области. Уставный капитал - 10 тыс. руб. Бенефициары - генеральный директор Алексей Шерстов - 66% и Антон Колпаков - 34%, являющийся генеральным директором местной компании-застройщика «Глобус групп».

«Завершаем день на ПМЭФ-2023. Отлично поработали. Фактически не было ни одной свободной минуты - у региона уже 21 соглашение, 18,2 млрд руб. инвестиций, больше 1600 новых рабочих мест. Провели важные встречи и переговоры. Несомненно, для Липецкой области это успешный форум. Завтра - продолжение деловой программы. Приму участие в дискуссиях и пленарном заседании. Будут еще подписания соглашений»,- сообщил в соцсетях господин Артамонов.

Владимир Зоркий