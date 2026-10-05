Судно загорелось и затонуло у берегов Румынии после удара БПЛА

Не менее 13 моряков пропали в Черном море после удара БПЛА по сухогрузу у берегов Румынии. Капитан судна ранен, сообщила Румынская морская администрация. По информации румынских властей, беспилотник атаковал судно Royad Mammadov.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: МВД Румынии Фото: МВД Румынии

Согласно данным мониторинговых ресурсов, сухогруз под флагом Сент-Китс и Невис шел из порта Измаил в Одесской области в итальянскую Равенну.

Румынский портал hotnews.ro сообщает, что судно подверглось атаке в тот момент, когда проходило неподалеку от нефтяной платформы Pescarus, принадлежащей Petrom. По сведениям сайта, к настоящему моменту судно затонуло. Удалось спасти 11 моряков, двое погибли.