Судно загорелось и затонуло у берегов Румынии после удара БПЛА
Шедшее в Италию судно загорелось в Черном море вблизи Румынии после атаки БПЛА
Не менее 13 моряков пропали в Черном море после удара БПЛА по сухогрузу у берегов Румынии. Капитан судна ранен, сообщила Румынская морская администрация. По информации румынских властей, беспилотник атаковал судно Royad Mammadov.
Фото: МВД Румынии
Согласно данным мониторинговых ресурсов, сухогруз под флагом Сент-Китс и Невис шел из порта Измаил в Одесской области в итальянскую Равенну.
Румынский портал hotnews.ro сообщает, что судно подверглось атаке в тот момент, когда проходило неподалеку от нефтяной платформы Pescarus, принадлежащей Petrom. По сведениям сайта, к настоящему моменту судно затонуло. Удалось спасти 11 моряков, двое погибли.
Для коммерческого судоходства этот инцидент означает расширение зоны, в которой перевозчики вынуждены учитывать военные риски. За 12 месяцев до 21 сентября 2026 года за пределами ранее обозначенной зоны зафиксировали 45 атак на торговые суда против нуля годом ранее; 33 из них произошли за последние три месяца.
Практическим следствием стало перераспределение грузопотоков: в первые три недели сентября 2026 года среднесуточные контейнерные перевозки к портам Азово-Черноморского бассейна снизились на 25%, а в направлении портов Северо-Запада выросли на 166%. 16 сентября 2026 года статус зоны повышенного военного риска распространили на все Черное море, кроме территориальных вод Турции, Румынии, Болгарии и Грузии, что закрепило более широкую оценку опасности для морских маршрутов.