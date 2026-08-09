ТАСС: опубликованное иранскими СМИ видео с Моджтабой Хаменеи оказалось старым
Видео с верховным лидером Ирана Моджтабой Хаменеи, опубликованное сегодня местными государственными СМИ, было снято давно. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на неназванный иранский источник.
«Это старое видео. Оно было снято еще до того, как он стал лидером», — сказал собеседник агентства. При этом он отдельно отметил, что Моджтаба Хаменеи здоров.
Западные СМИ писали со ссылкой на данные разведки, что Моджтаба Хаменеи был ранен в первый день операции США и Израиля, 28 февраля. Тогда погиб его отец, предыдущий иранский аятолла Али Хаменеи. Власти Ирана подтверждали, что преемник получил ранение, но настаивали, что оно незначительное и что Моджтаба Хаменеи полностью дееспособен.
С момента назначения на высший пост Хаменеи-младший ни разу не появился на публике.
Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи был избран на пост в марте 2026 года после гибели его отца, Али Хаменеи, который погиб 28 февраля при атаке США и Израиля. С момента назначения Моджтаба Хаменеи ни разу не появлялся на публике, ограничиваясь письменными или зачитанными по телевидению обращениями. Это вызывает сомнения у спецслужб США и Израиля относительно его способности управлять страной, несмотря на заверения иранских властей о его хорошем состоянии здоровья.