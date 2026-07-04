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Над Брянской областью за сутки сбили 264 беспилотника ВСУ

Средства ПВО России за прошедшие сутки уничтожили над территорией Брянской области 264 беспилотника. Об этом сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук в Telegram.

В результате удара по жилому дому в поселке Чайковичи Бежицкого района Брянска погиб один мирный житель, и еще двое пострадали, сообщал врио губернатора. Один дом полностью уничтожен, также повреждены семь частных жилых домов и восемь машин.

Кроме того, в городе Карачев при атаках были выбиты окна в двух детских садах, школе и больнице. Два гражданских автомобиля и четыре частных жилых дома также получили повреждения. Осмотр последствий продолжается, на месте работают экстренные службы, отметил господин Ковальчук.

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