Новочеркасский завод «Форте Металс ГМБХ» принял требования банка на 38 млн рублей
Первоуральскбанк предъявил требования к производителю алюминия из Новочеркасска
Временный управляющий новочеркасского производителя алюминия ООО «Форте Металс ГМБХ» Алексей Бондаренко уведомил о поступлении крупного требования от АО «Первоуральскбанк». Кредитор заявил о включении в реестр задолженности на сумму 38,30 млн рублей. Информация об этом опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).
Основанием для претензий послужили операции с цифровыми финансовыми активами (ЦФА). В качестве доказательств банк представил решение о выпуске ЦФА от февраля 2025 года, безотзывную оферту на договор поручительства, а также выписки из реестра сделок и отчеты о состоянии кошелька за период с февраля 2025 по апрель 2026 года. Напомним, процедура наблюдения на предприятии была введена Арбитражным судом Ростовской области в июле текущего года.
По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Форте Хоум ГМБХ» зарегистрировано в 2013 году в Новочеркасске. Компания занимается производством алюминия. Учредителем компании является Александр Давыдов. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Выручка предприятия за 2025 год составила 9,4 млрд руб., убыток — 261,5 млн руб.
В июле 2026 года Арбитражный суд Ростовской области удовлетворил заявление ББР Банка о признании банкротом компании Форте Металс ГМБХ. В отношении металлотрейдера введена процедура наблюдения, требования кредитной организации на сумму 1 млрд руб. включены в реестр кредиторов третьей очереди.
Ранее Арбитражный суд Ростовской области принял иск предпринимателя Арины Гавриловой о солидарном взыскании более 100 млн рублей с четырех компаний группы «Форте», находящихся в процедуре банкротства.