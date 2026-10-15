Новочеркасский завод «Форте Металс ГМБХ» принял требования банка на 38 млн рублей

Основанием для претензий послужили операции с цифровыми финансовыми активами (ЦФА). В качестве доказательств банк представил решение о выпуске ЦФА от февраля 2025 года, безотзывную оферту на договор поручительства, а также выписки из реестра сделок и отчеты о состоянии кошелька за период с февраля 2025 по апрель 2026 года. Напомним, процедура наблюдения на предприятии была введена Арбитражным судом Ростовской области в июле текущего года.