Спрос на элитные новостройки в Москве за три квартала снизился на 38,7%

Объем сделок с первичным элитным жильем в Москве по итогам января—сентября 2026 года сократился на 38,7% год к году, до 13,6 тыс. кв. м, следует из подсчетов «Метриума». В NF Group говорят о снижении продаж высокобюджетной недвижимости за три квартала текущего года более чем на 20% год к году.