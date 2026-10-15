Спрос на элитные новостройки в Москве за три квартала снизился на 38,7%
Объем сделок с первичным элитным жильем в Москве по итогам января—сентября 2026 года сократился на 38,7% год к году, до 13,6 тыс. кв. м, следует из подсчетов «Метриума». В NF Group говорят о снижении продаж высокобюджетной недвижимости за три квартала текущего года более чем на 20% год к году.
Количество сделок в делюкс-сегменте за девять месяцев 2026 года в столице снизилось на 17,2% год к году, до 82, на рынке премиум-жилья — на 18,4% год к году, до 652, по данным директора департамента мониторинга рынка и оценки «Intermark Городская недвижимость» Анатолия Довганя.
В результате совокупная выручка застройщиков элитной недвижимости по итогам трех кварталов текущего года в Москве сократилась на 41,6% год к году, до 24,9 млрд руб., подсчитала директор управления элитной недвижимости «Метриум Премиум» Анна Раджабова. По ее данным, это минимальный показатель с 2022 года.
В элитном сегменте жилья временно достигнут потолок цен — теперь покупкой такой недвижимости в основном интересуются конечные пользователи, а не инвесторы, отмечает Анна Раджабова. По ее данным, средняя цена квартиры в высокобюджетной новостройке за первые девять месяцев 2026 года увеличилась на 7,9% год к году, до 2,58 млн руб. за 1 кв. м.