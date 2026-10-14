Матвиенко призвала принять меры против «магазинов по продаже дипломов»
Матвиенко предложила правительству приостановить лицензии частных вузов
В России появился пласт частных высших учебных заведений, имитирующих образовательную деятельность, утверждает председатель Совета федерации Валентина Матвиенко. Она назвала такие заведения «магазинами по продаже дипломов» и призвала проверить их деятельность.
Как считает госпожа Матвиенко, ничего плохого в частных высших учебных заведениях нет, если они действительно «занимаются качественной подготовкой специалистов». «У нас за последние годы появился целый пласт — Валерий Николаевич называл цифру 350 — частных высших учебных заведений, которые имитируют образовательную деятельность»,— рассказала спикер на пленарном заседании (цитата по ТАСС).
Примеры таких частных учреждений Валентина Матвиенко не привела. При этом она отметила, что за качество образования в стране «всегда отвечает государство». «Надо эти магазины по продаже дипломов... надо все проанализировать, и надо принять меры конкретные... Наводите порядок»,— обратилась спикер к главе Рособрнадзора Анзору Музаеву.
За прошедший год Минобрнауки сократило возможности коммерческого обучения по ряду специальностей. Количество платных мест в российских вузах уменьшилось почти на 97 тыс., сообщал глава министерства Валерий Фальков. Правительство определило перечень из 40 направлений, для которых будут жестко контролировать предельные цифры приема. До 2023 года все вузы в стране должны перейти на новую модель образования.