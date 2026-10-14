Матвиенко призвала принять меры против «магазинов по продаже дипломов»

Примеры таких частных учреждений Валентина Матвиенко не привела. При этом она отметила, что за качество образования в стране «всегда отвечает государство». «Надо эти магазины по продаже дипломов... надо все проанализировать, и надо принять меры конкретные... Наводите порядок»,— обратилась спикер к главе Рособрнадзора Анзору Музаеву.