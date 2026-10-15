Участники рынка электронной коммерции просят не отменять пониженные ставки УСН
В распоряжении “Ъ” оказалось письмо Ассоциации цифровых платформ (АЦП; объединяет крупнейшие онлайн-площадки) от 18 сентября на имя замглавы Минфина РФ Алексея Сазонова с просьбой сохранить пониженные ставки по упрощенной системе налогообложения (УСН) для оптовой и розничной торговли. “Ъ” направил запрос в Минфин.
Впервые о том, что министерство прорабатывает отмену региональных ставок по УСН, стало известно летом 2026 года. Необходимость такой меры в Минфине связывали с тем, что бизнес, используя региональные льготы по УСН, может намеренно уходить от налогов. Недавно с аналогичным предложением выступили представители офлайн-розницы и собственники региональных торговых центров.
Сейчас базовые ставки УСН составляют 6% (если речь идет только о доходах) и 15% (с учетом доходов и расходов). При этом субъекты РФ могут устанавливать их в пределах от 1–6% или 5–15% соответственно. Например, в 2026 году в Татарстане ставки составляют 1% и 3%, в Санкт-Петербурге — 1–3% и 5–7%.
По мнению АЦП, отмена пониженных ставок по УСН для оптовой и розничной торговли на 2027 год негативно отразится на участниках рынка электронной коммерции, пострадавших от атак на логистические центры. «Пострадают в первую очередь добросовестные налогоплательщики, что недопустимо в условиях чрезвычайных обстоятельств»,— считает президент АЦП Ораз Дурдыев. По мнению экспертов, такие меры избыточны и только помешают развитию торговли в России.