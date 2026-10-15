Участники рынка электронной коммерции просят не отменять пониженные ставки УСН

Сейчас базовые ставки УСН составляют 6% (если речь идет только о доходах) и 15% (с учетом доходов и расходов). При этом субъекты РФ могут устанавливать их в пределах от 1–6% или 5–15% соответственно. Например, в 2026 году в Татарстане ставки составляют 1% и 3%, в Санкт-Петербурге — 1–3% и 5–7%.