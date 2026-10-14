Армейцы сыграли блиц
ЦСКА одержал быструю и крупную победу над «Ростовом» в Кубке России
В четвертом туре группового этапа FONBET Кубка России по футболу ЦСКА дома разгромил «Ростов» — 4:0. Армейцы очень быстро решили исход матча в свою пользу, забив три гола уже к десятой минуте. Как ни старались южане, вернуться в игру им так и не удалось. С другой стороны, крупное поражение не повлияло на их турнирное положение. «Ростов» сохраняет лидерство в группе, а ЦСКА пока только третий.
В группе D сложилась такая ситуация, что один из лидеров премьер-лиги ЦСКА неожиданно оказался в статусе аутсайдера и уже по ходу четвертого тура откатился на последнее место. Если в чемпионате армейский клуб не потерпел ни одного поражения, то в Кубке России проиграл два из трех матчей, уступив «Ростову» в гостях и «Акрону» дома. Красно-синие опережали только «Локомотив», который они одолели по пенальти, получив два очка, но и он накануне обошел их, набрав третий балл во встрече с «Акроном». А отставание от ростовчан и тольяттинцев в режиме реального времени составляло семь и пять пунктов соответственно.
При таком раскладе домашняя игра с южанами приобрела для команды Дмитрия Игдисамова очень важное значение, притом что на носу у нее еще более значимое противостояние с московским «Динамо» в ближайшем туре чемпионата. И хотя без определенной ротации со стороны 40-летнего специалиста не обошлось, он выставил состав довольно близкий к оптимальному — с Иваном Обляковым, Матвеем Кисляком и другими футболистами основной обоймы.
На своем поле еще под руководством Джонатана Альбы «Ростов» обыграл ЦСКА 2:0, а в Москву приехал уже с новым главным тренером Дмитрием Кириченко. В премьер-лиге он начал с победы 1:0 над «Акроном». В кубковом матче его подопечные сразу пропустили три гола. На второй минуте Кирилл Глебов пронесся по левому флангу и прострелил на Мохамеда Аззи, которому оставалось лишь попасть в пустые ворота. На пятой минуте Глебов опять включил режим электрички и на этот раз выкатил мяч Энрике Кармо, который положил его в угол. А на девятой минуте Матия Попович убежал один на один с голкипером Даниилом Голиковым и заработал пенальти, который реализовал Обляков.
Что произошло с ростовскими защитниками, трудно сказать. В трех предыдущих турах они сыграли на ноль, а тут так оконфузились. Сейчас желто-синие, что называется, просто не вышли на игру. Правда, кубковый вратарь армейцев Максим Бориско чуть не помог им вернуться в нее, когда затянул с выносом и Максим Мухин накрыл его. До результативного привоза все-таки не дошло, но Бориско потом еще на грани фола остановил в штрафной площади Роналдо, и бразилец сильно удивился, что арбитр проигнорировал этот эпизод. От VAR почему-то тоже не последовало сигнала, хотя основания для назначения пенальти были. Зато когда Роналдо замыкал на дальней штанге прострел с левого фланга, Бориско успел закрыть угол и выручил хозяев.
В дебюте второго тайма привез уже центральный защитник армейцев Жуан Виктор. Антон Шамонин перехватил его передачу и выскочил с глазу на глаз с вратарем, но Бориско отразил удар нападающего, а вот заменивший Глебова Имран Фиров неотразимо зарядил с острого угла под перекладину, и на 51-й минуте ЦСКА повел 4:0. Нужно отметить и голевой пас Данила Кругового, который вышел вместо Аззи. Голикову можно было только посочувствовать. Еще Попович попытался забить ему, и он с трудом вытащил мяч.
Тем временем Бориско выиграл очередную дуэль у Роналдо, когда бразилец бил в упор головой с подачи Константина Кучаева. А после того как Давид Семенчук все же поразил ворота москвичей, подставив ногу под скидку Роналдо, судьи зафиксировали офсайд. Затем Бориско трижды не дал размочить счет Тимуру Сулейманову, и гости потерпели сухое поражение. Впрочем, «Ростов» с девятью очками по-прежнему возглавляет группу D. ЦСКА с пятью баллами занимает третье место, но теперь многое будет зависеть от результата следующего матча армейцев с «Локомотивом».