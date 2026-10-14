Армейцы сыграли блиц

Что произошло с ростовскими защитниками, трудно сказать. В трех предыдущих турах они сыграли на ноль, а тут так оконфузились. Сейчас желто-синие, что называется, просто не вышли на игру. Правда, кубковый вратарь армейцев Максим Бориско чуть не помог им вернуться в нее, когда затянул с выносом и Максим Мухин накрыл его. До результативного привоза все-таки не дошло, но Бориско потом еще на грани фола остановил в штрафной площади Роналдо, и бразилец сильно удивился, что арбитр проигнорировал этот эпизод. От VAR почему-то тоже не последовало сигнала, хотя основания для назначения пенальти были. Зато когда Роналдо замыкал на дальней штанге прострел с левого фланга, Бориско успел закрыть угол и выручил хозяев.