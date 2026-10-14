Золотодобывающая компания «Атлас» хочет увеличить производство золота на 10–111%
Золотодобывающая компания «Атлас» планирует к 2028–2029 годам нарастить производство золота до 13–14 тонн в консервативном сценарии и до 22–25 тонн в оптимистичном. Об этом говорится в проспекте к размещению облигаций компании, опубликованном 14 октября. Как сказано в документе, в 2025 году «Атлас» произвел 11,8 тонны золота, заняв седьмое место в России по этому показателю с долей в 3% рынка. Таким образом, в зависимости от сценария, компания намерена увеличить выпуск продукции к 2028–2029 годам на 10–111%. В «Атласе» оперативно на вопросы “Ъ” не ответили.
Как уточняется в проспекте, в 2026 году «Атлас» планирует направить около 30 млрд руб. на увеличение мощностей, развитие минерально-сырьевой базы, вовлечение в отработку новых участков, обновление парка техники и оборудования. До 2030 года планируется развитие Бамского месторождения: строительство фабрики мощностью 2 млн тонн руды и карьера с добычей 3 млн тонн руды в год. На Албынском кластере предусмотрено развитие существующей фабрики с ростом переработки и извлечения, на месторождениях Пионер и Маломыр — отработка карьеров. Кроме того, компания намерена расширить переработку концентратов и запустить собственную генерацию для снижения затрат на покупку электроэнергии.
Аналитик Freedom Global Владимир Чернов со ссылкой на «Эксперт РА» замечает, что запасов «Атласа» хватает более чем на 20 лет работы при текущих объемах.