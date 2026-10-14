Золотодобывающая компания «Атлас» хочет увеличить производство золота на 10–111%

Золотодобывающая компания «Атлас» планирует к 2028–2029 годам нарастить производство золота до 13–14 тонн в консервативном сценарии и до 22–25 тонн в оптимистичном. Об этом говорится в проспекте к размещению облигаций компании, опубликованном 14 октября. Как сказано в документе, в 2025 году «Атлас» произвел 11,8 тонны золота, заняв седьмое место в России по этому показателю с долей в 3% рынка. Таким образом, в зависимости от сценария, компания намерена увеличить выпуск продукции к 2028–2029 годам на 10–111%. В «Атласе» оперативно на вопросы “Ъ” не ответили.