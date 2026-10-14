SuperJob: в сентябре 2026-го число вакансий сократилось, а число резюме выросло

Производство — вторая отрасль по общему числу вакансий (после ритейла) и третья по числу резюме (после ритейла и логистики). Вакансий в промышленности в сентябре год к году стало на 17% меньше (как по рынку в целом). Резюме же прибавилось на 21% — меньше, чем в среднем по рынку труда. Среди подотраслей и по вакансиям, и по резюме лидирует пищевая промышленность. Далее по числу вакансий — металлообработка, станкостроение и точное машиностроение, по количеству резюме — станкостроение и металлообработка.