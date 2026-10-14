Чистая прибыль банков по итогам 2026 года может впервые превысить 4 трлн рублей

Банковский сектор с начала года демонстрирует устойчивый рост финансовых показателей. По данным Банка России, чистая прибыль банковского сектора по итогам восьми месяцев составила 3,3 трлн руб., на 36% превысив прошлогодний показатель. А лидер рынка — Сбербанк по итогам девяти месяцев увеличил чистую прибыль на 18,2%, до 1,5 трлн руб.