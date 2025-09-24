Налоги без предупреждения

Предложенные Минфином и рассмотренные в среду правительством налоговые изменения вызвали неоднозначную реакцию у опрошенных “Ъ” экспертов. Главное новшество —повышение НДС с 20% до 22% расценено как понятное в нынешних сложных бюджетных условиях. Идея же расширения числа плательщиков НДС за счет части малого бизнеса вызвала у экспертов возражения — снижение допустимого для «упрощенцев» порога доходов с 60 млн до 10 млн руб. расценено как излишне резкое, внезапное и наносящее удар по микробизнесу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Налоговые новации предложены Минфином в рамках бюджетного пакета, рассмотренного в среду на заседании правительства (см. также стр. 2). Речь идет о повышении с 2026 года ставки НДС с 20% до 22% при сохранении ее льготного уровня в 10% для социально значимых товаров (это, в частности, продукты питания, лекарства, медицинская продукция, детские товары; см. «Ъ-Онлайн» от 24 сентября).

Одновременно с поднятием ставки расширяется число плательщиков НДС среди субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) — за счет снижения освобождающего от уплаты налога порога доходов при упрощенной системе налогообложения с 60 млн до 10 млн руб.

Эту меру Минфин объясняет борьбой с дроблением бизнеса, ожидая, что в результате доля плательщиков НДС в секторе МСП вырастет с 3,6% до 15%.

Поясним, что до 2025 года с «упрощенцев» вовсе не взимался НДС, а обязанность платить его при доходах свыше 60 млн руб. была введена в рамках последней налоговой реформы. Бизнесу на выбор тогда было предоставлено два варианта: платить полную ставку (сейчас 20%, с 2026 года — 22%) с вычетами по налогу или льготную в размере 5–7% (в зависимости от выручки) без права на вычеты. В Минфине “Ъ” уточнили, что возможность такого выбора сохранится.

Кроме НДС, изменения затрагивают преференции МСП по части тарифов страховых взносов.

Льготы сохранятся лишь для приоритетных отраслей (производство, обработка, транспорт, электроника). Для остальных (например, торговля, добыча полезных ископаемых) будут действовать общие тарифы: 30% до установленной законом предельной базы и 15% — свыше нее.

Повышение стандартной ставки НДС глава «Опоры России» Александр Калинин называет «тяжелым для крупного и малого бизнеса решением», отмечая, что «понимает логику» правительства на фоне выросшего дефицита бюджета и ограниченных нефтегазовых доходов. Управляющий партнер департамента налогов и права консалтинговой компании ДРТ Сергей Щелкалин отмечает при этом, что новость «бурно обсуждается бизнесом» на фоне обещаний, что параметры налоговой системы зафиксированы минимум на три года и серьезных изменений в ближайшем будущем ждать не следует.

Эксперт Совета по финансово-промышленной и инвестиционной политике ТПП Алексей Крылов полагает, что рост ставки отразится на общем предложении товаров, снизив его за счет уменьшения числа действующих юридических лиц. Если новшество повлечет за собой ускорение роста цен, то это, скорее всего, снизит спрос. Старший директор группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Дмитрий Куликов полагает, что краткосрочный эффект от роста НДС на инфляцию составит около 1 процентного пункта, а долгосрочный будет нейтральным или даже слабоотрицательным. Дополнительные доходы бюджета, по его расчетам, составят 0,5–0,6% ВВП.

Замдиректора центра исследований структурной политики НИУ ВШЭ Анна Федюнина отмечает, что повышение ставки НДС повысит давление и на бизнес, и на потребителей, но масштаб эффекта будет неоднородным — в зависимости, в частности, от отрасли.

«Мы в последние годы и так видели растущую налоговую нагрузку — доля налогов, сборов и страховых взносов в себестоимости производства выросла с 9,6% в 2017 году до около 13% в 2024-м»,— добавляет эксперт. По ее словам, ожидается давление на оборотный капитал (рост ставки увеличит разрыв между уплаченным и возмещенным НДС). В условиях, когда денежно-кредитная политика ЦБ остается сдержанной, это может ударить по производителям, поскольку кредиты под оборотные средства остаются дорогими.

Партнер Kept Михаил Орлов отмечает, что повышение ставки НДС будет распределено между бизнесом и потребителем — хоть это косвенный налог, далеко не всегда продавцы имеют возможность полностью его переложить на покупателя. По словам Сергея Щелкалина, важно, как будут определены переходные положения — например, для ситуаций, когда аванс был получен до 1 января 2026 года (при ставке 20%), а отгрузка состоялась уже после (когда будет 22%). Михаил Орлов также предполагает, что следующим шагом властей может стать дополнительный анализ льгот по НДС, которые «сегодня превышают предполагаемый дополнительный доход от повышения ставки».

Оптимизацию льгот по страховым взносам Александр Калинин также называет непростым решением с «понятной логикой», отмечая, что для приоритетных отраслей льготы остаются. Серьезное же беспокойство вызывает снижение порога доходов для уплаты НДС «упрощенцами». Александр Калинин считает порог в 10 млн руб. слишком низким — изменения в итоге затронут порядка 20% МСП, или около 800 тыс. компаний (при пороге в 60 млн руб. НДС платят 200 тыс.). По его словам, ранее обсуждался новый порог в 30 млн руб. Риски прежде всего касаются микробизнеса — это сложность учета и вероятность ошибок при серьезных штрафных санкциях, дополнительные расходы на бухгалтерию, кассовые разрывы.

Господин Калинин подчеркивает, что в последние годы МСП «подставил плечо» бюджету при снижении нефтегазовых доходов и стоит учесть позицию бизнеса по этому вопросу.

Алексей Крылов видит риски для ряда малых и микробизнесов, которые «могут оказаться на грани выживания в результате такого быстрого и не анонсированного заранее решения».

Партнер Б1 Марина Белякова соглашается, что изменение видится довольно резким — «упрощенный» режим только недавно был пересмотрен. По ее словам, мера представляется «понятной», но есть риск ухода бизнеса в тень — «возможно, стоило бы при прочих обстоятельствах действовать более постепенно». Сергей Щелкалин соглашается, что эту меру «сложно назвать хорошей для бизнеса» в силу роста издержек и затрат, но признает, что дробление при таком пороге будет уже «очевидно бросаться в глаза» контролерам. Алексей Крылов соглашается, что для борьбы с дроблением решение будет «чрезвычайно эффективным», но предупреждает, что это далеко не единственный способ серой оптимизации налогов — будет использоваться больше других схем.

Евгения Крючкова