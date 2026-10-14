Новак заявил о значительном улучшении ситуации на топливном рынке России
Ситуация на российском топливном рынке сейчас лучше, чем в прошлом месяце, заявил вице-премьер Александр Новак. Он отметил, что для объектов ТЭК усилили защиту от БПЛА, часть НПЗ вышла с ремонтов.
«Ситуация улучшается... Сегодня ситуация значительно лучше, чем месяц назад, чем две недели назад», — заявил господин Новак на мероприятиях Российской энергетической недели (цитата по ТАСС).
Он отметил, что «многое зависит от дальнейшего развития ситуации по атакам на энергетическую инфраструктуру». «Будем надеяться, что ситуация продолжит улучшаться», — добавил вице-премьер.