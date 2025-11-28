ЦБ расширит тарифный коридор по ОСАГО

Банк России расширит тарифный коридор по ОСАГО на 15% почти для всех видов транспорта в обе стороны, сообщили в пресс-службе ЦБ. Мера вступит в силу с 9 декабря и позволит страховым компаниям снижать тарифы автострахования для аккуратных водителей и повышать их для частых участников ДТП. Границы тарифного коридора для мотоциклов расширят на 40% в обе стороны.

ЦБ не обновлял границы тарифного коридора для частных автовладельцев с 2022 года. Сейчас для физлиц он варьируется от 1646 руб. до 7535 руб., для юрлиц — от 852 руб. до 5722 руб. Для таксистов диапазон составляет от 1490 руб. до 15756 руб. За три года средняя выплата по страховому полису ОСАГО для частников увеличилась на 50%, при том что средняя стоимость самого полиса упала на 4%.

Регулятор актуализировал значение территориального коэффициента (КТ), отражающего уровень аварийности и плотности трафика в конкретной местности. ЦБ понизит КТ для 20 территорий и повысит для 28. Увеличение КТ в два раза Банк России предусмотрел для пяти территорий в Новосибирской области и для трех территорий в Ингушетии.

Как писал «Ъ», в третьем квартале 2025 года средняя премия по ОСАГО сократилась при росте выплат по страховым случаям. Снижение премий связано с ростом доли «безопасных» водителей, а также увеличением конкуренции за них.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Водители объезжают страховщиков».