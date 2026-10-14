Reuters: США сняли санкции с главы парламента Венесуэлы
Соединенные Штаты сняли санкции с председателя Национальной ассамблеи Венесуэлы Хорхе Родригеса. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на Министерство финансов США.
Агентство напоминает, что господин Родригес — родной брат Делси Родригес, которая исполняет обязанности главы государства после захвата американскими войсками президента Николаса Мадуро в январе этого года. Вскоре после этого парламент принял закон о реформе национальной нефтяной отрасли и открытии ее для иностранных, в первую очередь американских, компаний.
В августе этого года Вашингтон и Каракас достигли соглашения о передаче США части месторождений нефти в Венесуэле. По словам источников Reuters, господин Родригес вместе со своей сестрой, как предполагается, возглавят усилия по дальнейшему изменению законодательства страны, которое расширит возможности деятельности иностранных нефтяных компаний в стране.