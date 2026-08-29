США и Венесуэла заключили нефтяную сделку

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты заключили нефтяную сделку с Венесуэлой. Согласно условиям соглашения, американская сторона удваивает свои нефтяные резервы.

«США только что заключили соглашение со страной Венесуэла о крупнейшей нефтяной сделке в мировой истории… Эта историческая сделка более чем удвоит американские нефтяные запасы»,— написал Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

Как добавил президент США, над сделкой работали госсекретарь Марко Рубио и глава Пентагона Пит Хегсет. В сотрудничестве с временным президентом Венесуэлы Дельси Родригес и частным бизнесом «они обеспечили контроль США над более чем 65 млрд баррелей доказанных запасов венесуэльской нефти».

Присутствие США в Венесуэле стало возможным после того, как в январе 2026 года американский спецназ похитил президента страны Николаса Мадуро. Как писало издание Axios, США могут приобрести долю в проектах по разработке более чем десяти действующих нефтяных месторождений Венесуэлы.