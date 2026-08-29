США и Венесуэла заключили нефтяную сделку
Трамп объявил о заключении крупнейшей в истории нефтяной сделки с Венесуэлой
Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты заключили нефтяную сделку с Венесуэлой. Согласно условиям соглашения, американская сторона удваивает свои нефтяные резервы.
«США только что заключили соглашение со страной Венесуэла о крупнейшей нефтяной сделке в мировой истории… Эта историческая сделка более чем удвоит американские нефтяные запасы»,— написал Дональд Трамп в соцсети Truth Social.
Как добавил президент США, над сделкой работали госсекретарь Марко Рубио и глава Пентагона Пит Хегсет. В сотрудничестве с временным президентом Венесуэлы Дельси Родригес и частным бизнесом «они обеспечили контроль США над более чем 65 млрд баррелей доказанных запасов венесуэльской нефти».
Присутствие США в Венесуэле стало возможным после того, как в январе 2026 года американский спецназ похитил президента страны Николаса Мадуро. Как писало издание Axios, США могут приобрести долю в проектах по разработке более чем десяти действующих нефтяных месторождений Венесуэлы.
В январе 2026 года американский спецназ похитил президента Венесуэлы Николаса Мадуро. После этого пост и.о. президента страны заняла Дельси Родригес, которая выразила заинтересованность в сотрудничестве с Вашингтоном.
США планируют контролировать реализацию венесуэльской нефти и снижать на нее цены, а также финансировать республику «в течение многих лет». В январе 2026 года госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон намерен продавать венесуэльскую нефть по рыночным ценам, без скидок. По его словам, США планируют получить от 30 до 50 млн баррелей топлива.
В феврале 2026 года президент Дональд Трамп сообщил, что США получили от Венесуэлы более 80 млн баррелей нефти, назвав Каракас «новым другом и партнером» Америки. Ранее, в декабре 2025 года, США ввели нефтяную блокаду Венесуэлы. В начале февраля 2026 года США вернули правительству Венесуэлы 500 млн долларов от продажи нефти, вывезенной из республики.