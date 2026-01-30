Венесуэла реформировала нефтяную промышленность в пользу иностранных инвесторов

Парламент Венесуэлы в четверг принял закон, кардинальным образом реформирующий национальную нефтяную отрасль и открывающий новые возможности для работы в стране иностранных, в первую очередь американских, нефтяных компаний. Об этом сообщает The New York Times. Закон уже подписан исполняющей обязанности президента страны Делси Родригес.

Закон предоставляет зарубежным компаниям операционный контроль над нефтедобывающими предприятиями и право работать в стране без создания СП с государственной нефтяной компанией Petroleos de Venezuela SA. Кроме того, он фактически уменьшает отчисления, выплачиваемые частными инвесторами государству. Наконец, закон отменяет существовавшее ранее требование решать все споры между инвесторами и правительством страны исключительно в венесуэльских судах, открывая возможность иностранным компаниям судиться с властями страны за рубежом.

Фактически закон отменяет многие из решений, принятых в рамках национализации нефтяных проектов в 2007 году, что заставило крупные американские компании, такие как ExxonMobil и ConocoPhillips, уйти из страны, обладающей огромными запасами нефти. Эту национализацию считали едва ли не главным наследием чавизма — идеологии, которая многие десятилетия была определяющей для страны.

Опрошенные Associated Press эксперты положительно оценивают реформу. В частности, по мнению Алехандро Грисанти из венесуэльской консалтинговой компании Ecoanalitica, закон поможет увеличить добычу нефти в стране примерно на 300 тыс. баррелей в день. Кроме того, он облегчит положение иностранных компаний, уже работающих в Венесуэле, таких как американская Chevron, испанская Repsol и итальянская ENI.

