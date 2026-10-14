Конкуренты давят на Urals

Скидка на российскую нефть Urals в балтийских портах к Dated Brent за 5–9 октября выросла на $1,45, до $20,85 за баррель, говорится в обзоре Argus (есть у “Ъ”). Увеличение дисконта аналитики связывают с ослаблением спроса на сырье из России в Индии в условиях возросшего предложения на Ближнем Востоке. В этих условиях Urals с доставкой на западное побережье Индии в ноябре подешевел на $4,75, до $134,44 за баррель. При этом стоимость сорта в портах Приморск и Усть-Луга за неделю увеличилась вслед за удорожанием Brent на $4,42, до $112,24 за баррель (FOB).