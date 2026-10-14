Конкуренты давят на Urals
Спрос на российскую нефть снизился из-за роста поставок с Ближнего Востока
Растущие расходы на транспортировку и усиление конкуренции с ближневосточными объемами снижают привлекательность российской нефти для азиатских покупателей. Дисконт на Urals в балтийских портах в связи с этим расширяется, а отгрузки из региона сокращаются. Текущие скидки меньше прежних, но доходность экспортеров находится под давлением, замечают аналитики.
Скидка на российскую нефть Urals в балтийских портах к Dated Brent за 5–9 октября выросла на $1,45, до $20,85 за баррель, говорится в обзоре Argus (есть у “Ъ”). Увеличение дисконта аналитики связывают с ослаблением спроса на сырье из России в Индии в условиях возросшего предложения на Ближнем Востоке. В этих условиях Urals с доставкой на западное побережье Индии в ноябре подешевел на $4,75, до $134,44 за баррель. При этом стоимость сорта в портах Приморск и Усть-Луга за неделю увеличилась вслед за удорожанием Brent на $4,42, до $112,24 за баррель (FOB).
По данным Международного энергетического агентства (IEA), которые приводит Argus, в сентябре экспорт сырья из стран Персидского залива вырос на 4,4 млн баррелей в сутки (б/с), до 13,9 млн б/с, это около 75% от отгрузок до начала военных действий между США и Ираном. Поставки через Ормузский пролив увеличились на 3,7 млн б/с, до 10,9 млн б/с. В Vortexa ожидают, что в октябре экспорт нефти с Ближнего Востока может вернуться к довоенному уровню.
Давление на стоимость Urals также оказывает продолжающееся удорожание фрахта, говорится в обзоре Argus. По данным агентства, перевозка нефти танкером дедвейтом 100 тыс. тонн из Приморска на западное побережье Индии за неделю подорожала на $8,71, до $27,89 за баррель, в северные порты Китая — на $9,41, до $32,07 за баррель. Ставки фрахта повышаются в условиях ограниченного предложения танкеров, высоких цен на бункерное топливо и возросших военных рисков в Ормузском и Баб-эль-Мандебском проливах, перечисляют аналитики.
Удорожание стоимости перевозки в значительной степени определяет расширение дисконта российской нефти, говорит старший аналитик по нефтегазовому и транспортному секторам «Эйлер» Андрей Полищук. При этом, поясняет он, абсолютная цена сырья может расти вместе с Brent, даже если дисконт увеличивается.
Российские экспортеры вынуждены предлагать скидки на Urals в условиях усиления конкуренции с ближневосточными объемами, отмечает эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков.
В то же время он не считает нынешний дисконт Urals исключительным: ранее разница с Brent достигала $25 за баррель. Однако высокие транспортные и прочие издержки продолжают давить на доходность российских компаний, добавляет эксперт.
Экспорт Urals из портов Балтики 5–9 октября сократился на 21,9% к предыдущей неделе, до 1,43 млн тонн, приводит Argus предварительные данные Vortexa и Kpler. Поставки в Индо-Тихоокеанский регион сократились на 27,7%, до 925 тыс. тонн, из которых около 425 тыс. тонн было направлено в Индию и Китай. Страны назначения других партий пока неизвестны. Информация об отгрузках Urals в Турцию 5–9 октября отсутствует, неделей ранее в страну было поставлено 225 тыс. тонн.
Как отмечают в Argus, поставки нефти из портов Новороссийск и Южная Озереевка на неделе могли быть ограничены после того, как Управление навигации и океанографии Минобороны объявило об опасности судоходства в отдельных районах Черного моря с 7 по 17 октября.
Портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Дмитрий Скрябин также связывает снижение привлекательности российской нефти для индийских покупателей с восстановлением поставок из Персидского залива. По его оценке, ближневосточная нефть выигрывает за счет более короткого и дешевого маршрута до индийских НПЗ. Кроме того, за российские баррели активнее конкурируют китайские покупатели, добавляет аналитик. В этих условиях доля России в индийском импорте нефти в сентябре снизилась примерно до 35% с пиковых 56% в июле, отмечает Дмитрий Скрябин.