Россельхознадзор раскрыл страны-поставщики опасных фруктов и овощей на юг России
Турция и Египет вновь стали основными источниками импортных овощей и фруктов с карантинными организмами, обнаруженными на юге России в 2026 году. Среди наиболее часто встречающихся вредителей — средиземноморская плодовая муха, западный цветочный трипс, картофельная моль и муха-горбатка, сообщили «Ъ-Кубань» в пресс-службе Южного межрегионального управления Россельхознадзора.
Из овощей чаще всего зараженными оказывались картофель, томаты, капуста и перец. Среди фруктов специалисты регулярно выявляли вредителей в апельсинах, мандаринах, нектаринах и персиках.
Всего за январь—сентябрь 2026 года специалисты ведомства обнаружили 520 зараженных партий общим объемом 12,1 тыс. тонн. Количество партий с карантинными вредными организмами за девять месяцев выросло на 1,3% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, когда специалисты выявили 513 таких партий. При этом общий объем зараженной продукции сократился почти вдвое — с 22,8 тыс. до 12,1 тыс. тонн.
После выявления карантинных объектов ввоз продукции запрещают. По решению владельца груз подвергают обеззараживанию, уничтожают либо возвращают отправителю в соответствии с требованиями Евразийского экономического союза.
За нарушения порядка ввоза предусмотрена административная ответственность по статье 10.2 КоАП РФ. Дополнительные меры в отношении конкретных поставщиков управление не применяет. Вопросы введения ограничений на ввоз отдельных видов продукции из определенных стран относятся к компетенции центрального аппарата Россельхознадзора.