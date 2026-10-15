Россельхознадзор раскрыл страны-поставщики опасных фруктов и овощей на юг России

Турция и Египет вновь стали основными источниками импортных овощей и фруктов с карантинными организмами, обнаруженными на юге России в 2026 году. Среди наиболее часто встречающихся вредителей — средиземноморская плодовая муха, западный цветочный трипс, картофельная моль и муха-горбатка, сообщили «Ъ-Кубань» в пресс-службе Южного межрегионального управления Россельхознадзора.