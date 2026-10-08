Ввоз зараженных овощей и фруктов на юг России вырос на 1,3% за год
Россельхознадзор: число опасных партий импорта на юге РФ выросло на 1,3%
08.10.2026, 09:00
Южное межрегиональное управление Россельхознадзора за январь—сентябрь 2026 года обнаружило 520 партий импортных фруктов и овощей с карантинными вредными объектами совокупным объемом 12,1 тыс. т. По сравнению с аналогичным периодом 2025 года число таких случаев увеличилось на 1,3%, сообщили «Ъ-Кубань» в пресс-службе ведомства.
Годом ранее за девять месяцев к ввозу были запрещены 513 партий плодоовощной продукции общим объемом 22,8 тыс. т. Как отметили в Россельхознадзоре, количество выявленных партий возросло, тогда как их суммарный объем оказался почти вдвое меньше.
Карантинные объекты чаще всего фиксировали в картофеле, томатах, капусте и перце. Среди фруктов зараженными наиболее часто оказывались апельсины, мандарины, нектарины и персики. Основными странами происхождения такой продукции, как и в 2025 году, оставались Турция и Египет. К наиболее распространенным карантинным вредителям ведомство отнесло средиземноморскую плодовую муху, западного цветочного трипса, картофельную моль и многоядную муху-горбатку.
После запрета ввоза партии подкарантинной продукции по решению собственника груза проводится ее обеззараживание, уничтожение или возврат в соответствии с требованиями Евразийского экономического союза. За нарушение порядка ввоза юридические и должностные лица привлекаются к административной ответственности по ст. 10.2 КоАП РФ. Дополнительные меры в отношении конкретных поставщиков не применяются.
В управлении уточнили, что введение ограничений на импорт отдельных видов продукции из конкретных стран относится к полномочиям федерального Россельхознадзора и не входит в компетенцию межрегионального управления.
Ранее «Ъ-Кубань» писал, что с 1 по 22 сентября 2026 года специалисты Южного межрегионального управления Россельхознадзора проконтролировали ввоз в Краснодарский край 31 партии подкарантинной овощной продукции общим объемом 548,9 т. Поставки осуществлялись из четырех стран: Египта, Ирана, Турции и Узбекистана. Основу ввезенной продукции составили батат — 256,7 т (из них 238,1 т из Египта и 18,6 т из Турции), репчатый лук — 108 т (из Узбекистана) и перец — 79,1 т (из Ирана).