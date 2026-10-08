Ввоз зараженных овощей и фруктов на юг России вырос на 1,3% за год

Карантинные объекты чаще всего фиксировали в картофеле, томатах, капусте и перце. Среди фруктов зараженными наиболее часто оказывались апельсины, мандарины, нектарины и персики. Основными странами происхождения такой продукции, как и в 2025 году, оставались Турция и Египет. К наиболее распространенным карантинным вредителям ведомство отнесло средиземноморскую плодовую муху, западного цветочного трипса, картофельную моль и многоядную муху-горбатку.