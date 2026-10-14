Акционеры ПИК одобрили делистинг
Акционеры ПАО «ПИК-специализированный застройщик» одобрили делистинг ценных бумаг и прекращение публичного статуса компании. Это следует из сообщения девелопера на сайте раскрытия информации.
Более 98% акций ПИК принадлежат компании «Недвижимые активы». Остальные бумаги — у миноритариев. В сентябре мажоритарий потребовал выкупить акции, которые ему не принадлежат.
Реестр владельцев выкупаемых акций будет составлен к 20 октября. Цена выкупа акций ПИК у миноритарных акционеров установлена на уровне 551,4 руб. за бумагу.