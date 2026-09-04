Совет директоров ПИК обсудит снятие акций с Мосбиржи
Совет директоров ПАО «ПИК-специализированный застройщик» на собрании 7 сентября обсудит делистинг акций. Цена выкупа акций миноритариев составит 551,4 руб. за бумагу. Это следует из сообщения компании на сайте раскрытия информации.
Более 98% акций ПИК принадлежат компании «Недвижимые активы». Остальные бумаги — у миноритариев. Мажоритарий потребовал выкупить ценные бумаги, которые ему еще не принадлежат. Реестр владельцев выкупаемых акций будет составлен к 20 октября.
Акции ПИК на Мосбирже падают на 3,86%, до 552,5 руб. за бумагу. На минимуме стоимость опускалась до 548,3 руб., следует из данных Investing.com.
Делистинг в данном случае означает не просто уход акций ПИК с торгов: при концентрации у мажоритарного акционера более 95% бумаг возникает право на принудительный выкуп оставшихся акций. Поэтому отказ миноритария принять предложенную цену не гарантирует ему возможность сохранить бумаги — процедура может завершиться их передачей мажоритарию.
Спор для владельцев акций прежде всего может перейти в плоскость оценки цены. Миноритарии вправе через суд потребовать экспертизу стоимости бумаг и соответствующую доплату от мажоритария; на практике такие выкупы нередко не обходятся без судебного разбирательства — продавцы оспаривают цену или взыскивают убытки. Кроме того, миноритарным акционерам предоставляется право требовать направления обязанным лицом обязательного предложения, право на возмещение убытков или приобретение всех или части ценных бумаг по средневзвешенной или рыночной цене — в зависимости от того, какая из них является большей.