Совет директоров ПИК обсудит снятие акций с Мосбиржи

Совет директоров ПАО «ПИК-специализированный застройщик» на собрании 7 сентября обсудит делистинг акций. Цена выкупа акций миноритариев составит 551,4 руб. за бумагу. Это следует из сообщения компании на сайте раскрытия информации.

Более 98% акций ПИК принадлежат компании «Недвижимые активы». Остальные бумаги — у миноритариев. Мажоритарий потребовал выкупить ценные бумаги, которые ему еще не принадлежат. Реестр владельцев выкупаемых акций будет составлен к 20 октября.

Акции ПИК на Мосбирже падают на 3,86%, до 552,5 руб. за бумагу. На минимуме стоимость опускалась до 548,3 руб., следует из данных Investing.com.