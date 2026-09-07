Совет директоров ПИК установил цену выкупа акций при делистинге

Цена выкупа акций ПАО «ПИК-Специализированный застройщик» у миноритарных акционеров определена на уровне 551,4 руб. за бумагу. Такая стоимость зафиксирована в требовании мажоритария — АО «Недвижимые активы», владеющего 98% обыкновенных акций эмитента. Ранее в сообщении компании фигурировала цена 537,9 руб., но позднее ПИК скорректировал данные, уточнив, что изменение вызвано технической ошибкой.

Совет директоров ПИК проголосовал за делистинг акций и включил этот вопрос в повестку внеочередного собрания акционеров, которое пройдет в заочной форме 13 октября. Требование о выкупе остальных ценных бумаг поступило эмитенту 4 сентября 2026 года. Дата, на которую определяются владельцы выкупаемых акций, установлена как 20 октября 2026 года — это 46-й день с момента направления требования мажоритарием.

Владельцы акций, зарегистрированные в реестре, могут подать заявления с реквизитами банковских счетов для перечисления средств. Документы принимаются регистратором — АО «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» в центральном офисе в Москве или в его филиалах. Эмитент обязан в течение 15 дней с даты получения требования разместить уведомление о выкупе на своём сайте и на странице раскрытия информации в интернете.