Облсуд оставил в силе приговор уральскому правозащитнику Соколову

По версии следствия, обвиняемый публиковал гиперссылки на социальную сеть Facebook (принадлежит Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в РФ) в Telegram-канале «Правозащитники Урала». Сам Алексей Соколов считает уголовное дело сфабрикованным и связывает его со своей правозащитной деятельностью.