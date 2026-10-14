Облсуд оставил в силе приговор уральскому правозащитнику Соколову
Свердловский областной суд оставил без изменений приговор правозащитнику Алексею Соколову по делу о демонстрации экстремистской символики (ч. 1 ст. 282.4 УК РФ). Об этом «Ъ-Урал» сообщил его защитник. В июле его приговорили к двум годам принудительных работ.
По версии следствия, обвиняемый публиковал гиперссылки на социальную сеть Facebook (принадлежит Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в РФ) в Telegram-канале «Правозащитники Урала». Сам Алексей Соколов считает уголовное дело сфабрикованным и связывает его со своей правозащитной деятельностью.
Напомним, Алексею Соколову также предъявлено обвинение в государственной измене (ст. 275 УК РФ). По данным «Ъ-Урал», следствие предполагает, что обвиняемые «осваивали» гранты Норвежского Хельсинкского Комитета (организация в июле 2025 года была признана в России нежелательной) и американского Национального фонда в поддержку демократии (организация признана в России нежелательной) под видом правозащитной деятельности: они помогали заключенным в колониях, тюрьмах и при этом якобы намеренно искажали реальную картину происходящего в местах лишения свободы.