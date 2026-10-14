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Выпуск газеты №190«Ъ» Газета
Жизнь

Ватикан: восстановление папы Льва после операции идет по плану

Пресс-служба Ватикана опубликовала в X бюллетень о состоянии здоровья папы Льва XIV. Накануне папа перенес операцию по удалению злокачественного новообразования в легком.

Gregorio Borgia / AP

Как сообщается в бюллетене, ссылающемся на лечащего врача понтифика доктора Луиджи Карбоне и оперировавшего хирурга профессора Стефано Маргаритору, сегодня утром у папы была взята кровь на анализ, был проведен рентген грудной клетки. Результаты исследований подтверждают, что его послеоперационное восстановление проходит нормально. Показатели «находятся в пределах ожидаемого диапазона для данного типа хирургического вмешательства».
Отмечается, что папа ходит по палате и ему проведены респираторные физиотерапевтические процедуры. Он начал нормально питаться, позавтракал и пообедал.
Подробнее — в материале «Ъ» «Лев XIV сильнее рака».
Ватикан, деятельность папы римского и католической церкви
Европа

Авторы

  • Николай Зубов
    Николай Зубов
    руководитель группы иностранной информации