Ватикан: восстановление папы Льва после операции идет по плану
Пресс-служба Ватикана опубликовала в X бюллетень о состоянии здоровья папы Льва XIV. Накануне папа перенес операцию по удалению злокачественного новообразования в легком.
Как сообщается в бюллетене, ссылающемся на лечащего врача понтифика доктора Луиджи Карбоне и оперировавшего хирурга профессора Стефано Маргаритору, сегодня утром у папы была взята кровь на анализ, был проведен рентген грудной клетки. Результаты исследований подтверждают, что его послеоперационное восстановление проходит нормально. Показатели «находятся в пределах ожидаемого диапазона для данного типа хирургического вмешательства».
Отмечается, что папа ходит по палате и ему проведены респираторные физиотерапевтические процедуры. Он начал нормально питаться, позавтракал и пообедал.