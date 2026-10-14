Ватикан: восстановление папы Льва после операции идет по плану

Как сообщается в бюллетене, ссылающемся на лечащего врача понтифика доктора Луиджи Карбоне и оперировавшего хирурга профессора Стефано Маргаритору, сегодня утром у папы была взята кровь на анализ, был проведен рентген грудной клетки. Результаты исследований подтверждают, что его послеоперационное восстановление проходит нормально. Показатели «находятся в пределах ожидаемого диапазона для данного типа хирургического вмешательства».