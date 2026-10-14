МИД России назначил нового генконсула в иракском Эрбиле
Марат Ражбадинов назначен генконсулом России в иракском Эрбиле
Марат Ражбадинов назначен на пост генерального консула России в городе Эрбиле в Ираке. Об этом сообщила пресс-служба российского министерства иностранных дел.
Господин Ражбадинов имеет дипломатический ранг советника 1-го класса и степень кандидата исторических наук. Работал в центральном аппарате МИДа, департаменте Ближнего Востока и Северной Африки, посольстве в Польше. Владеет арабским и английским языками.
Эрбиль — столица Иракского Курдистана. С 2022 года российское генконсульство возглавлял Максим Рубин. В конце сентября он совершил прощальную поездку в Сулейманию и Халабджу.