В МИД России ожидают подписания соглашений по базам в Сирии в 2026 году
Межправительственные соглашения, которые закрепляют статус российских военных баз в Сирии, могут быть подписаны до конца 2026 года. Об этом заявил замминистра иностранных дел России Георгий Борисенко.
«Сейчас идет подготовка уже конкретных межправительственных соглашений по этим объектам, которые окончательно закрепят их будущий статус»,— сказал замглавы МИД в интервью RTVI. Конкретизировать сроки подписания детально он не стал.
У России есть два военных объекта в Сирии — пункт материально-технического обеспечения ВМФ в порту города Тартус и авиабаза Хмеймим в провинции Латакия. Их статус был пересмотрен после свержения режима Башара Асада. В начале августа Москва и Дамаск заключили меморандум о взаимопонимании, который реорганизует российское военное присутствие в Арабской Республике. Документ предполагает, что они приобретают статус совместных учебно-тренировочных центров.