В МИД России ожидают подписания соглашений по базам в Сирии в 2026 году

У России есть два военных объекта в Сирии — пункт материально-технического обеспечения ВМФ в порту города Тартус и авиабаза Хмеймим в провинции Латакия. Их статус был пересмотрен после свержения режима Башара Асада. В начале августа Москва и Дамаск заключили меморандум о взаимопонимании, который реорганизует российское военное присутствие в Арабской Республике. Документ предполагает, что они приобретают статус совместных учебно-тренировочных центров.