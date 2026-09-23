Москва рассчитывает договориться с Дамаском о будущем российских военных баз

Россия поддерживает контакты с властями Сирии по вопросу будущего российских баз на территории страны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Кремль рассчитывает, что стороны сумеют договориться.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Во время пресс-колла господина Пескова попросили прокомментировать слова сирийского президента Ахмеда аш-Шараа о стремлении властей «к тому, чтобы в Сирии не было иностранных военных баз». «Мы рассчитываем на то, что у нас и дальше получится вместе с нашими сирийскими собеседниками находить понимание по самым сложным вопросам»,— отреагировал представитель Кремля.

После смены власти в Сирии 8 августа 2024 года российские военнослужащие продолжили использовать авиабазу Хмеймим, пункт материально-технического обеспечения ВМФ в Тартусе, а также военный аэродром в Камышлы. Последний они были вынуждены покинуть в начале 2026-го на фоне перехода под юрисдикцию Дамаска северо-восточных провинций страны.

В августе Россия и Сирия заключили меморандум о взаимопонимании, посвященный реорганизации российского военного присутствия в Арабской Республике. Согласно документу, российские военные базы, созданные при режиме Башара Асада, приобрели статус совместных учебно-тренировочных центров. Принадлежавшие Москве гражданские объекты, такие как аэропорт в Хмеймиме и причал №4 в порту Тартуса, перешли под управление сирийских властей.

Подробности — в материале «Ъ» «Базовое преобразование».