Новак допустил введение моратория на обнуление топливного демпфера

Правительство выплачивает демпфер как субсидию нефтекомпаниям, чтобы те сдерживали внутренние цены на топливо, если экспортная цена выше внутрироссийской. Если средние за месяц оптовые цены бензина АИ-92 и дизтоплива превышают индикативные на 20% и 30% соответственно, выплаты за месяц обнуляются.