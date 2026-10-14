Новак допустил введение моратория на обнуление топливного демпфера
Правительство России рассматривает возможность введения моратория на обнуление топливного демпфера. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак. О том, что такая мера обсуждается, ранее писал «Ъ».
Правительство выплачивает демпфер как субсидию нефтекомпаниям, чтобы те сдерживали внутренние цены на топливо, если экспортная цена выше внутрироссийской. Если средние за месяц оптовые цены бензина АИ-92 и дизтоплива превышают индикативные на 20% и 30% соответственно, выплаты за месяц обнуляются.
«Вчера на штабе это предложение прозвучало, сейчас мы обсудим вместе с федеральными органами власти, Минэнерго. В целом предложение рассматривается сейчас»,— сказал Александр Новак журналистам (цитата по ТАСС).
Как сообщал «Ъ», правительство поручило Минэнерго, ФАС, Минфину и Минэкономики вместе с нефтекомпаниями проработать целесообразность введения моратория на обнуление демпферных выплат по дизтопливу. Ранее мораторий на обнуление демпфера на бензин и дизтопливо действовал с 1 октября по 1 мая.