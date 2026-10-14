Атаки российских дронов на Украину спрогнозируют с помощью ИИ
Военные Украины и НАТО разработали алгоритм для прогнозирования районов, времени и интенсивности применения российских беспилотников у линии фронта. Как сообщило украинское Минобороны, модель проверили на реальных данных и подготовили к интеграции в системы ситуационной осведомленности ВСУ. Ее точность и результаты применения в боевых условиях не раскрываются.
«Модель №13» была представлена 13 октября на трехдневном семинаре Североатлантического альянса в Вильнюсе, ее разработали при поддержке Совместного центра НАТО—Украина по анализу, подготовке и образованию (JATEC). Алгоритм анализирует данные о предыдущих боевых действиях, погоде и текущей обстановке, чтобы оценивать вероятные районы применения БПЛА, временные интервалы атак и типы аппаратов.
Украинское военное ведомство не уточняет, за какой период собраны исходные данные и насколько заблаговременно алгоритм способен выдавать прогноз. Не опубликованы и количественные показатели точности. По данным западных военных обозревателей, алгоритм, вероятно, будет работать в украинской цифровой системе управления боем DELTA, объединяющей информацию от беспилотников, камер и разведывательных донесений. Официально Минобороны Украины конкретную платформу не назвало.
В июне Командование НАТО по трансформации сообщало о еще одной разработке, которая будет использоваться для анализа закономерностей активности и изменения тактики российских подразделений «на земле» с дальнейшей проработкой ответных мер.