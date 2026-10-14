Атаки российских дронов на Украину спрогнозируют с помощью ИИ

Военные Украины и НАТО разработали алгоритм для прогнозирования районов, времени и интенсивности применения российских беспилотников у линии фронта. Как сообщило украинское Минобороны, модель проверили на реальных данных и подготовили к интеграции в системы ситуационной осведомленности ВСУ. Ее точность и результаты применения в боевых условиях не раскрываются.